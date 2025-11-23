Papa Leone XIV alla vigilia del viaggio in Turchia | Guerre combattute in nome di Dio anche a causa dei cristiani

l santo Padre ha poi ricordato come il Concilio di Nicea abbia respinto l'arianesimo affermando che Cristo è "generato, non creato, della stessa sostanza del Padre", definizione che garantisce il cuore del cristianesimo. In questo modo, ha spiegato il pontefice, i Padri hanno custodito il monoteismo e il realismo dell'incarnazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Papa Leone XIV alla vigilia del viaggio in Turchia: “Guerre combattute in nome di Dio anche a causa dei cristiani”

