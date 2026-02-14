La missione dell’Aido | Coinvolgere i giovani per far comprendere l’importanza del dono

L’Aido, l’associazione italiana per la donazione di organi, ha avviato una campagna tra i giovani per sensibilizzarli sull’importanza di donare. La causa è il desiderio di coinvolgere le nuove generazioni e aumentare il numero di donatori nel territorio spezzino, dove l’associazione rimane un punto di riferimento da quasi cinquant’anni. Recentemente, gli operatori hanno organizzato incontri nelle scuole, portando storie di persone che hanno ricevuto un organo e sottolineando come il gesto del dono possa salvare vite.

A quasi cinquant'anni dalla nascita, l'Aido, l'associazione italiana per la donazione di organi, continua a essere un punto di riferimento sul territorio spezzino per la promozione della cultura della donazione. Dal 1977, i volontari sono si impegnano a diffondere informazione e consapevolezza su un tema delicato ma fondamentale come il trapianto di organi, tessuti e cellule. "La nostra attività principale – spiega il presidente Luigi Fornaciari Chittoni – è di promozione della cultura di donazione organi. Infatti, da due anni lavoriamo al progetto nazionale del Centro Trapianti nelle scuole superiori, in collaborazione con Lions Club, Banca degli Occhi e Asl 5, per far capire ai ragazzi l'importanza del dono.