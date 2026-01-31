Il futuro dell’olio extravergine passa attraverso innovazione e formazione per coinvolgere i giovani consumatori

Il mondo dell’olio extravergine di oliva si prepara a cambiare. Le nuove generazioni sono al centro di un progetto che punta su innovazione e formazione. L’obiettivo è coinvolgere i giovani e far loro riscoprire il valore di questo prodotto simbolo della dieta mediterranea. Si lavora per rendere più attrattiva la cultura dell’olio, sperando di preservare un patrimonio che rischia di perdere terreno tra le nuove abitudini di consumo.

L'olio extravergine di oliva, simbolo della dieta mediterranea e patrimonio culturale del Sud Europa, si trova di fronte a una svolta decisiva. Il settore, che negli ultimi anni ha registrato un aumento della domanda internazionale, sta affrontando una sfida strategica: attrarre i giovani consumatori, abituati a scelte rapide, digitali e fortemente influenzate da tendenze sociali. A guidare questa trasformazione è Unapol, l'associazione che rappresenta i produttori italiani di olio extravergine, che ha avviato un piano strutturato per rinnovare l'immagine del prodotto e renderlo più accessibile alle nuove generazioni.

Evoluzione 2026 è l’evento nazionale dedicato alla promozione dell’olio extravergine di oliva di alta qualità.

