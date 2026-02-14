Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha deciso di aprire personalmente la mostra “La Minerva di Arezzo” al Museo Archeologico Nazionale “Gaio Cilnio Mecenate”. La visita si svolgerà oggi a mezzogiorno, poco dopo che il ministro avrà raggiunto il museo, situato nel cuore della città, per inaugurare l’esposizione dedicata a uno dei reperti più importanti della collezione.

Stamani a mezzogiorno sarà il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, a tagliare il nastro al Museo Archeologico Nazionale “Gaio Cilnio Mecenate” di Arezzo della mostra “ La Minerva di Arezzo. Una storia di comunità ritrovata ”. All’inaugurazione dell’esposizione, saranno presenti oltre al Ministro della Cultura, il Sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, il Capo Dipartimento per la Valorizzazione del Patrimonio culturale Alfonsina Russo, del Direttore generale Piano Olivetti per la cultura Stefano Lanna, la Direttrice regionale Musei nazionali della Toscana Carlotta Paola Brovadan e il Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Firenze Daniele Federico Maras. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ecco la Minerva. Il ministro Giuli aprirà la mostra

Arezzo si prepara a riaccogliere la sua statua più famosa.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Ecco la Minerva. Il ministro Giuli aprirà la mostra; Difesa, underwater e nucleare. Ecco il nuovo piano di Fincantieri; La Minerva torna a casa, Firenze piange e Arezzo stappa (ovvero: dopo secoli di trasloco forzato, la dea si rifà viva); Ecco il nuovo Palazzo Rosso.

La statua della Minerva torna ad ArezzoLa celebre statua bronzea della Minerva, simbolo identitario di Arezzo, torna nella città toscana, giunta in prestito dal Museo Archeologico Nazionale di Firenze. Sabato 14 febbraio, alle ore 12.00, a ... adnkronos.com

La Minerva torna in mostra ad Arezzo, inaugurazione alla presenza del ministro della Cultura facebook

Il ritorno della Minerva: taglio del nastro con il ministro Giuli x.com