Il ritorno della Minerva | taglio del nastro con il ministro Giuli

Arezzo si prepara a riaccogliere la sua statua più famosa. Dopo anni di assenza, La Minerva torna in città e viene inaugurata con una cerimonia a cui partecipa il ministro Giuli. Dal 15 febbraio al 6 settembre, la statua bronzea sarà esposta in una mostra dedicata a questa figura simbolica. La città si riempie di entusiasmo e curiosità per rivedere il suo volto storico di nuovo in piazza.

Arezzo si prepara a riabbracciare La Minerva. La celebre statua bronzea torna in città per una mostra in programma dal 15 febbraio al 6 settembre. La Minerva fu ritrovata nel 1541 e divenne subito un simbolo identitario di Arezzo. Attualmente appartiene alla collezione del Museo archeologico di Firenze da cui arriva in prestito per l'esposizione "La Minerva di Arezzo. Una storia di comunità ritrovata" che sarà inaugurata sabato 14 febbraio al Museo Archeologico nazionale Gaio Cilnio Mecenate alla presenza tra gli altri del ministro della Cultura Alessandro Giuli e del sindaco Alessandro Ghinelli.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Approfondimenti su Minerva Arezzo

Ultime notizie su Minerva Arezzo

Mostre, la statua della Minerva torna ad ArezzoL’inaugurazione il 14 febbraio alla presenza del Ministro Giuli ... msn.com

La statua della Minerva torna ad ArezzoLa celebre statua bronzea della Minerva, simbolo identitario di Arezzo, torna nella città toscana, giunta in prestito dal Museo Archeologico Nazionale di Firenze. Sabato 14 febbraio, alle ore 12.00, a ... adnkronos.com

