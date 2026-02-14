La mia bambina disabile aspetta la nuova carrozzina da 7 mesi

Filomena, madre di una bambina disabile, denuncia che la famiglia aspetta da sette mesi una nuova carrozzina, ma ancora non l’ha ricevuta. La bambina, affetta da tetraparesi spastica ipertonica di quarto grado, soffre anche di piaghe dolorose a causa dell’attesa prolungata. La famiglia di Sacile, in Friuli Venezia Giulia, si trova in difficoltà quotidiane per questa mancanza.

Sette mesi di attesa e piaghe dolorose: una famiglia friulana lotta per la carrozzina della figlia. Sacile, Friuli Venezia Giulia – Filomena, una madre disperata, sta combattendo da sette mesi per ottenere una carrozzina adeguata alle esigenze della sua bambina, affetta da tetraparesi spastica ipertonica di 4° grado. La lunga attesa, ostacolata da una complessa burocrazia regionale, ha provocato dolorose piaghe alla piccola, mettendo a dura prova la sua salute e la qualità della sua vita. La vicenda, resa pubblica sui social media, solleva interrogativi sulla gestione degli ausili sanitari in Friuli Venezia Giulia e sulla necessità di semplificare le procedure per garantire un accesso più rapido e dignitoso alle cure.🔗 Leggi su Ameve.eu

