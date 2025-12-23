Ladri rubano auto con dentro carrozzina poi la restituiscono a bimba disabile
(Adnkronos) – Ladri dal cuore d'oro a Natale, più o meno: rubano un auto con dentro una carrozzina utiliazzata da una bimba disabile, poi la restituiscono. È successo in Inghilterra, a Braunstone Town, cittadina nel distretto di di Blaby nel Leicestershire. Nei giorni scorsi, secondo quanto ricostruito dalla BBC, alcuni individui avrebbero rubato un automobile .
