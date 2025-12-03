Bambina di 8 anni prelevata da scuola e portata via dalla sua mamma | Ridatemi mia figlia non la vedo da 9 mesi

«Non vedo mia figlia dal vivo dall?11 febbraio, da quando sono andati a prelevarla da scuola e l?hanno portata in una casa famiglia». La storia di Alessia (nome di. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Bambina di 8 anni prelevata da scuola e portata via dalla sua mamma: «Ridatemi mia figlia, non la vedo da 9 mesi»

Altri contenuti sullo stesso argomento

Una bambina di due anni avrebbe subito l’amputazione di una falange dell’indice della mano destra a causa di un incidente avvenuto all’interno di un asilo nido comunale a Maiori. Secondo una prima ricostruzione, la piccola si sarebbe chiusa accidentalmen - facebook.com Vai su Facebook

«Ma sei impazzito a lasciare da sola in casa una bambina di 6 anni?»: ecco il messaggio di Ilary Blasi a Totti Vai su X

Triesta, bimba di 8 anni prelevata da scuola e portata in comunità. La mamma: «Ridatemi mia figlia» - «Non vedo mia figlia dal vivo dall’11 febbraio, da quando sono andati a prelevarla da scuola e l’hanno portata in una casa famiglia». Scrive ilmessaggero.it

Cane senza guinzaglio, azzannata una bambina di 8 anni al parco di Chiaravalle. Proprietaria nei guai - CHIARAVALLE Il cane si avvicina alla bambina di 8 anni, le azzanna la gamba destra all’altezza del ginocchio e la ferita comincia a sanguinare. Da corriereadriatico.it

Tir investe un camper in panne, morta bambina di 8 anni - Una bambina di 8 anni è morta in un grave incidente stradale avvenuto lungo la E45, a Resina Nord, nei pressi di Perugia. blitzquotidiano.it scrive

Bambino di 8 anni trovato morto in casa. Sul corpo segni di violenza - Una scoperta sconvolgente quella che hanno fatto i Carabinieri a Calimera, nel Salento: un bambino di 8 anni è stato ritrovato cadavere nella casa in cui abitava con la madre. Da msn.com

Salento, trovato morto in casa un bambino di 8 anni: il cadavere della madre recuperato in mare - Il cadavere della donna è stato trovato nelle acque a largo di Torre dell’Orso, quello del bambino nella loro casa a Calimera ... Secondo fanpage.it

Bambina di 8 anni muore in camper con la famiglia. Erano rimasti in panne e un tir ha travolto il furgone Anas che li stava aiutando - Incidente mortale sulla E45 tra Resina e Pierantonio: una bambina di 8 anni è morta dopo che un tir ha investito un furgone dell'Anas che aiutava i passeggeri di un camper in panne. Lo riporta ilgazzettino.it