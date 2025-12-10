Sciopero del 12 dicembre a Ravenna la manifestazione a difesa di diritti salari e servizi pubblici

Venerdì 12 dicembre si terrà lo sciopero generale della Cgil, con una manifestazione a Ravenna per difendere diritti, salari e servizi pubblici. La mobilitazione mira a protestare contro la manovra economica del Governo, giudicata ingiusta e sbagliata, coinvolgendo cittadini e lavoratori in un momento di forte mobilitazione sociale.

Venerdì 12 dicembre si svolgerà lo sciopero generale della Cgil. A Ravenna, la mobilitazione sarà accompagnata da una manifestazione provinciale per “protestare contro la manovra economica del Governo ingiusta e sbagliata", come si legge in una nota del sindacato. Il corteo partirà dal parcheggio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

