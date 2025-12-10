Sciopero del 12 dicembre a Ravenna la manifestazione a difesa di diritti salari e servizi pubblici
Venerdì 12 dicembre si terrà lo sciopero generale della Cgil, con una manifestazione a Ravenna per difendere diritti, salari e servizi pubblici. La mobilitazione mira a protestare contro la manovra economica del Governo, giudicata ingiusta e sbagliata, coinvolgendo cittadini e lavoratori in un momento di forte mobilitazione sociale.
Venerdì 12 dicembre si svolgerà lo sciopero generale della Cgil. A Ravenna, la mobilitazione sarà accompagnata da una manifestazione provinciale per “protestare contro la manovra economica del Governo ingiusta e sbagliata", come si legge in una nota del sindacato. Il corteo partirà dal parcheggio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Avviso alla cittadinanza – Sciopero nazionale del settore igiene ambientale (10 dicembre 2025) In vista dello sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali per la giornata di domani mercoledì 10 dicembre 2025, relativo al rinnovo del Contratto C - facebook.com Vai su Facebook
Buongiorno, rete Atac sciopero di 24 ore il 9 dicembre Vai su X
Ravenna, sciopero generale Cgil venerdì 12 dicembre: un corteo dal De Andrè fino alla Darsena - A Ravenna, la mobilitazione sarà accompagnata da una manifestazione provinciale per ... corriereromagna.it scrive
