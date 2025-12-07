Lite per un paio di pantaloni degenera in rapina | denunciati due giovani ospiti di una comunità

Cataniatoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri della stazione di Randazzo hanno deferito all’Autorità Giudiziaria due giovani di nazionalità straniera, un 18enne e un minorenne, ritenuti responsabili di una rapina ai danni di un connazionale, anch'egli minore. Tutti i soggetti coinvolti sono ospiti presso una medesima comunità. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it



