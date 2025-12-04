Schiaffoni e insulti a un bambino di 7 anni da parte di un quindicenne. Gesti e linguaggio estremamente violenti ripresi in uno sconcertante video che sta correndo sui social, da profilo a profilo, suscitando forte indignazione, impotenza e sgomento diffuso in chiunque l’abbia visto e poi commentato con orrore. Un’indignazione sfociata però anche in inquietanti scritte comparse sull’asfalto e sui muri in paese: minacce di morte all’indirizzo del responsabile dell’aggressione. Il video riproduce una scena che colpisce come un pugno allo stomaco. Si vede con estrema chiarezza un giovane sui 15 anni che malmena ripetutamente e con violenza crescente, se possibile afforzata anche dal linguaggio brutale utilizzato, un bambino molto più piccolo di lui, di appena 7 anni, che non può difendersi e non può chiedere aiuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prende a schiaffi un bimbo. Il video diventa virale . Minacce di morte a 15enne