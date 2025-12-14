Notte di San Silvestro alla Palascia | passeggiata sotto le stelle dove i due mari si incontrano

La notte di San Silvestro alla Palascia offre un’esperienza unica: una passeggiata sotto le stelle in un contesto magico, dove i due mari, Ionio e Adriatico, si incontrano e si fondono in un abbraccio naturale. Questo suggestivo luogo rappresenta il primo saluto all’anno nuovo in Italia, regalando emozioni indimenticabili tra acqua, vento e luci celesti.

Esiste un luogo dove l’Italia saluta per prima l’anno nuovo, dove lo Ionio e l’Adriatico si abbracciano in un sussurro d’acqua e vento. È il punto più orientale d’Italia, custodito dal faro della Palascia, sentinella silenziosa che veglia da oltre un secolo su questo confine magico tra terra e. Lecceprima.it Fra innovazione e tradizione: tanti appuntamenti a Prato per la notte di San Silvestro e il Capodanno 2026 - Prato si prepara a vivere la notte di San Silvestro e il Capodanno 2026 con tanti appuntamenti per tutte le età fra innovazione e tradizione e un ... piananotizie.it

VIGILIA DI CAPODANNO 2025, NOTTE DI SAN SILVESTRO/ I numeri fortunati e i riti scaramantici del 31 dicembre - Vigilia di Capodanno 2025 e la notte di San Silvestro: le curiosità, le leggende sul Papa del 31 dicembre, i numeri fortunati e i riti scaramantici La Vigilia di Capodanno 2025 è caratterizzata anche ... ilsussidiario.net

Fabio Lolli. Los Del Rio · Macarena (Bayside Boys Remix). Vivi l'indimenticabile notte di San Silvestro con tanti brindisi Dopo mezzanotte, la festa è assicurata con i balli scatenati e l'energia di SANDRO E MARY e il loro intrattenimento coinvolgent - facebook.com facebook

© Lecceprima.it - Notte di San Silvestro alla Palascia: passeggiata sotto le stelle dove i due mari si incontrano

Faro di Punta Palascìa - Otranto (Aerial Drone Footage 4K 2017)

Video Faro di Punta Palascìa - Otranto (Aerial Drone Footage 4K 2017) Video Faro di Punta Palascìa - Otranto (Aerial Drone Footage 4K 2017)