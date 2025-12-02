C’era una volta Casa Morgana dove la magia e la fiaba incontrano la realtà
Nella mattinata di sabato 29 novembre, nella splendida cornice dell’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, sono stati celebrati i festeggiamenti per i 25 anni di attività della cooperativa sociale Casa Morgana. La mattinata ha rappresentato l'occasione per condividere con soci. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Approfondisci con queste news
Seconda uscita stagionale per le nostre Under 17, questa volta in casa. Un’altra tappa del percorso che stiamo costruendo senza scorciatoie. Di fronte il Gualdo Women: squadra solida, che ti costringe a stare dentro la partita dall’inizio alla fine. Ed è proprio q - facebook.com Vai su Facebook