C’era una volta Casa Morgana dove la magia e la fiaba incontrano la realtà

Ilpiacenza.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di sabato 29 novembre, nella splendida cornice dell’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, sono stati celebrati i festeggiamenti per i 25 anni di attività della cooperativa sociale Casa Morgana. La mattinata ha rappresentato l'occasione per condividere con soci. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: C8217era Volta Casa Morgana