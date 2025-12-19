Gaza cardinale Pizzaballa in visita prima del Natale | focus su parrocchia e aiuti umanitari

(LaPresse) Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, è arrivato oggi a Gaza per una visita pastorale alla parrocchia della Sacra Famiglia, a pochi giorni dalle celebrazioni natalizie. Ad accompagnarlo, il Vicario patriarcale latino mons. William Shomali e una piccola delegazione. Durante la visita, Pizzaballa ha incontrato il clero e i parrocchiani locali per fare il punto sulla situazione della comunità, sugli interventi umanitari in corso e sugli sforzi di soccorso e ricostruzione. Il patriarca ha sottolineato che “ciò che è accaduto durante la guerra non può essere dimenticato, ma ora dobbiamo guardare avanti “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

