(LaPresse) – Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme, ha oggi celebrato la messa di Natale nella chiesa della Santa Famiglia di Gaza, a conclusione della visita pastorale di Natale alla parrocchia della Striscia. “Il nostro impegno attuale è quello di ricostruire insieme da questa devastazione per trasformare Gaza, non nel luogo più depresso del mondo, ma nel luogo più vivibile” ha detto Pizzaballa dopo la messa. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, il cardinale Pizzaballa celebra la messa del Natale anticipato

