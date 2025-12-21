Gaza il cardinale Pizzaballa celebra la messa del Natale anticipato
(LaPresse) – Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme, ha oggi celebrato la messa di Natale nella chiesa della Santa Famiglia di Gaza, a conclusione della visita pastorale di Natale alla parrocchia della Striscia. “Il nostro impegno attuale è quello di ricostruire insieme da questa devastazione per trasformare Gaza, non nel luogo più depresso del mondo, ma nel luogo più vivibile” ha detto Pizzaballa dopo la messa. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Gaza, cardinale Pizzaballa in visita prima del Natale: focus su parrocchia e aiuti umanitari
Leggi anche: Gaza, il Cardiale Pizzaballa è nella Striscia: a Natale presiederà la messa
Il cardinale Pizzaballa a Gaza per celebrare il Natale; Merz: una proposta su concessioni territoriali fatta a Trump; Il cardinale Pizzaballa a Gaza per celebrare il Natale | .it; Gaza, il cardinale Pizzaballa: Ricostruiremo tutto.
Pizzaballa celebra la messa del Natale anticipato a Gaza - Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme, sta celebrando la messa di Natale nella chiesa della Santa Famiglia di Gaza, a conclusione della visita pastorale di Natale alla ... ansa.it
Gaza, il cardinale Pizzaballa celebra la messa del Natale anticipato - Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme, ha oggi celebrato la messa di Natale nella chiesa della Santa ... stream24.ilsole24ore.com
Il cardinale Pizzaballa celebra la messa di Natale a Gerusalemme - Con l'occasione ha battezzato anche l'ultimo bimbo nato prima del fragile cessate il fuoco. msn.com
Pizzaballa celebra la messa del Natale anticipato a Gaza
Il patriarca latino di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa prosegue la sua visita pastorale nella Striscia di Gaza. Il cardinale ha incontrato la popolazione camminando tra le macerie di ciò che è rimasto dopo due anni di guerra e ha incontrato volontari e operat - facebook.com facebook
La visita a Gaza del cardinale Pizzaballa: ne abbiamo parlato con don Nandino Capovilla. Il Patriarca di Gerusalemme ha portato speranza, ci ha detto il parroco di Marghera che è in costante contatto con la comunità cattolica della Striscia. x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.