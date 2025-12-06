Pronto intervento gas Amg Energia mette in sicurezza rete e impianti in via De Lignamine e in via Laurana

Palermotoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Operatori del pronto intervento gas di Amg Energia al lavoro tra venerdì e oggi in via De Lignamine e in via Francesco Laurana. Il primo intervento è stato eseguito in via De Lignamine, in zona Aurispa. Le attività degli operatori della società partecipata sono state avviate venerdì: all’altezza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Fuga di gas a Palermo, riparata tubatura - É stata riparata la tubazione del gas di via Sacco e Vanzetti, nel quartiere Sperone, dalla quale ieri pomeriggio si era verificata una dispersione. ansa.it scrive

