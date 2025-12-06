Pronto intervento gas Amg Energia mette in sicurezza rete e impianti in via De Lignamine e in via Laurana

Operatori del pronto intervento gas di Amg Energia al lavoro tra venerdì e oggi in via De Lignamine e in via Francesco Laurana. Il primo intervento è stato eseguito in via De Lignamine, in zona Aurispa. Le attività degli operatori della società partecipata sono state avviate venerdì: all’altezza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

ASM L’Aquila attiva la micro-raccolta e il pronto intervento ambientale: servizi innovativi per una città più pulita e partecipata #asmlaquila #serviziinnovativi - facebook.com Vai su Facebook

Il pronto soccorso è il termometro della sanità: a Napoli la situazione è critica. Al Cardarelli caos ovunque: pazienti su barelle e sedie, corridoi pieni, promiscuità totale. Dignità e privacy negate a chi soffre. Segui #Report ora in diretta su #Rai3 bit.ly/RAI3dirett Vai su X

Fuga di gas a Palermo, riparata tubatura - É stata riparata la tubazione del gas di via Sacco e Vanzetti, nel quartiere Sperone, dalla quale ieri pomeriggio si era verificata una dispersione. ansa.it scrive