La Germani si ferma contro Varese Brescia battuta allo scadere 98-96 Gli highlights

Da bresciatoday.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Germani Brescia ha perso contro Varese, con un finale emozionante deciso negli ultimi secondi. La partita si è conclusa con un punteggio di 98-96, dopo un intenso testa a testa. Brescia ha mostrato grande determinazione per tutta la gara, ma non è riuscita a portarsi a casa la vittoria.

Una sconfitta che brucia, perché maturata dopo quaranta minuti di grande personalità, intensità e qualità. La Germani Brescia si ferma a Masnago al termine di una partita vibrante, piegata soltanto dal canestro decisivo di Iroegbu allo scadere. Finisce 98-96 per la Openjobmetis Varese, ma la prestazione dei biancoblù resta di spessore e conferma, ancora una volta, la solidità del gruppo. L'avvio è di marca varesina: Iroegbu e Nkamhoua firmano un 4-0 immediato, sfruttando qualche disattenzione difensiva ospite e una maggiore fisicità a rimbalzo. Brescia, però, non si scompone. La regìa di Massinburg accende Della Valle e Rivers, che tengono la Germani in scia, mentre l'intensità difensiva sale di colpo.

La Germani Brescia, centra la decima: Openjobmetis Varese battuta 102-94. Gli highlights

La Germani Brescia ottiene la decima vittoria stagionale superando l’Openjobmetis Varese per 102-94 al PalaLeonessa.

Una Germani strepitosa sbanca Milano: Armani battuta 81-90. Gli highlights

La Germani Brescia ha vinto a Milano contro l’Armani, battendola 90-81.

