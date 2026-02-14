La forza di una donna anticipazioni dal 16 al 21 febbraio | Sarp muore e Bahar se la prende con Arif

Sarp muore a causa di un incidente, e Bahar decide di affrontare Arif con rabbia e determinazione. La tragedia cambia profondamente le dinamiche tra i personaggi e porta a una serie di confronti intensi. Nei prossimi episodi, Bahar si scontra con Arif, accusandolo di non aver fatto abbastanza per salvare Sarp e di aver contribuito alla sua morte. La vicenda si svolge nel cuore di Istanbul, dove le emozioni esplodono e le tensioni crescono.

Preparate i fazzolettini perché la trama e le anticipazioni de La forza di una donna dal 16 al 21 febbraio, in onda su Canale 5 alle 16:10, ci riserveranno non poche lacrime. La forza di una donna e le sue anticipazioni dal 16 al 21 febbraio riservano una trama molto intensa, dove però non mancheranno (purtroppo) lacrime. Tutte le puntate ricordiamo che sono disponibili dal lunedì al venerdì alle 16:10 e il sabato dalle 15:30 su Canale 5 e su Mediaset Infinity. La settimana de La forza di una donna si apre con una puntata drammatica. Dalle anticipazioni del 16 febbraio infatti sappiamo che Sarp e Bahar si ritrovano.