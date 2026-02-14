La famiglia minacciata e l' assessore che dorme allo Zen l' Asida 12 luglio | Basta criminalizzare i poveri

L’assessore che dorme allo Zen e la famiglia minacciata sono al centro di una disputa nata dall’occupazione di un alloggio popolare, avvenuta lo scorso 12 luglio. L’Asida denuncia che questa situazione viene spesso usata per criminalizzare le persone in difficoltà, dipingendole come delinquenti. Un’occupazione di proprietà pubblica, in questo caso, si trasforma in un caso simbolo di come si stigmatizza chi vive in condizioni di povertà. La questione si aggrava quando si diffondono messaggi che associano automaticamente le occupazioni a comportamenti illeciti.

"La scelta di presidiare un alloggio popolare allo Zen rischia di trasmettere un messaggio profondamente sbagliato: non si può continuare a raccontare che chi occupa un alloggio per necessità sia automaticamente un delinquente, un parassita, qualcuno che approfitta del sistema". A dichiararlo è l'associazione Asida 12 luglio, che commenta la scelta dell'assessore all'Emergenza abitativa, Fabrizio Ferrandelli, di restare a dormire la notte scorsa (tra il 13 febbraio e oggi) in una casa popolare che era stata assegnata ad una famiglia ma che è stata costretta a fuggire. "Il nostro non vuole essere un attacco personale all'assessore Ferrandelli - precisa l'associazione - è piuttosto una presa di posizione politica.

Fabrizio Ferrandelli ha deciso di trascorrere la notte allo Zen dopo che la sua famiglia è stata minacciata e costretta a lasciare la loro casa popolare.

Uno stabile allo Zen ha recentemente assegnato una casa popolare a una famiglia di otto persone, inserita regolarmente nella graduatoria per l'emergenza abitativa.

