Famiglia minacciata e costretta a fuggire dalla casa popolare allo Zen Ferrandelli | Stanotte dormo lì
Fabrizio Ferrandelli ha deciso di trascorrere la notte allo Zen dopo che la sua famiglia è stata minacciata e costretta a lasciare la loro casa popolare. La situazione si è aggravata quando persone sconosciute hanno fatto irruzione nell’abitazione, lasciando la famiglia nel panico. Ferrandelli ha dichiarato:
Nuove tensioni dopo l'assegnazione di un alloggio. L'assessore: "Non ci lasciamo intimidire, starò a presidiare per scongiurare altre occupazioni" "Sto andando a dormire allo Zen". Detto così suona un po' strano. Poi però Fabrizio Ferrandelli spiega il motivo della decisione. "Questa notte, insieme ad alcuni amici, andrò a presidiare un nostro immobile popolare". La casa, che si trova allo Zen 2, è stata assegnata a una famiglia che però, come purtroppo è accaduto altre volte nel recente passato in città, è stata minacciata e costretta a fuggire. L'intimidazione, che risale a un giorno fa, ha spinto l'assessore all'Emergenza abitativa a una scelta coraggiosa e al tempo stesso simbolica.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Segnali di legalità allo Zen, assegnata casa popolare a una famiglia di 8 persone
Uno stabile allo Zen ha recentemente assegnato una casa popolare a una famiglia di otto persone, inserita regolarmente nella graduatoria per l'emergenza abitativa.
Gioielliere sorprende banditi in casa e li fa fuggire sparando
Un gioielliere di Ponte di Nanto, già vittima di un tentato furto, ha reagito in modo inatteso durante un tentativo di furto nella sua abitazione.
Argomenti discussi: Vercelli, 15enne si ribella e denuncia i genitori: Picchiata e obbligata a rubare; Picchia la compagna per gelosia e quando parte per Ibiza la minaccia: Cadesse l’aereo, devi morire. Condannato; Pretende denaro e terrorizza la famiglia: allontanato; Umiliazioni e minacce alla compagna malata di sclerosi multipla, operaio di Fiuggi a processo per maltrattamenti.
Famiglia minacciata dal vicino: Rischiamo che capiti una tragediaL’uomo ha aggredito i quattro a più riprese, senza alcun motivo: Ci serve aiuto, abbiamo fatto di tutto ... msn.com
Sbaglia il salto con gli sci per paura, atleta polacca minacciata sui social: "Insulti oltraggiosi anche alla mia famiglia" - facebook.com facebook