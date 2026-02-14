La donazione di San Valentino delle Women in Run per i centri donna

Il ricavato della 11esima WiRun, la passeggiata solidale di novembre, ha permesso alle Women in Run Cesena ASD di donare materiali e supporto ai Centri donna di Cesena e Cesenatico, in occasione di San Valentino. La scelta di questa data mira a rafforzare il messaggio di solidarietà e attenzione alle donne vulnerabili. Durante la consegna, le volontarie hanno portato anche piccoli regali simbolici e informazioni sui servizi offerti dai centri.

In occasione della Festa di San Valentino, l'Associazione Women In Run Cesena ASD ha consegnato ai Centri donna di Cesena e di Cesenatico il ricavato della 11esima WiRun, la passeggiata solidale che si è tenuta il 23 novembre nell'ambito delle iniziative programmate sul territorio in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Equivalgono a 13 mila euro ciascuno i due assegni consegnati dalla presidente dell'Associazione Linda Ronconi ai rispettivi presidi territoriali rappresentati oggi dall'Assessora alle Politiche delle differenze Giorgia Macrelli e dalla Vicesindaca di Cesenatico Lorena Fantozzi.