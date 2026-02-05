A San Valentino La donazione è di coppia

A pochi giorni da San Valentino, molte coppie decidono di unire l’utile al dilettevole e vanno a donare sangue insieme. È un modo per festeggiare l’amore facendo qualcosa di concreto per gli altri. Le strutture sanitarie registrano un aumento di donatori in coppia in questa occasione, e molte persone trovano nella solidarietà un modo speciale per celebrare la festa.

San Valentino si avvicina e, come ogni anno, saranno numerose le coppie a celebrare la festa dell'amore, spesso anche in modo non convenzionale. "Festeggia il tuo amore con noi" è il nome dell'iniziativa proposta dalla Croce Rossa Italiana di Pisa: donare il sangue in coppia il giorno di San Valentino, un'idea originale ma soprattutto un gesto dal grande valore, capace di diventare esempio per molti. Si tratta di un nuovo modo di vivere la festa degli innamorati, non solo condividendo un momento significativo come coppia, ma anche compiendo un gesto utile e altruista oltre che un'azione concreta di solidarietà.

