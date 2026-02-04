Crisi industriali serve regia complessiva per tutelare lavoro e futuro

La crisi industriale a Brindisi si aggrava e mette in difficoltà lavoratori e imprese. La Cgil chiede una regia complessiva per affrontare il problema, tutelare i posti di lavoro e garantire un futuro più stabile. La situazione rimane critica e richiede interventi immediati.

Riceviamo e pubblichiamo una riflessione della Cgil sulla crisi industriale in atto a Brindisi. La nota è firmata dal segretario generale Massimo Di Cesare.In queste settimane, le preoccupazioni legate all'andamento delle crisi industriali nei settori della chimica, dell'energia e della.

