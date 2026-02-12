Referendum | bufera su Gratteri Che dice | Votano sì imputati e indagati Nordio | Serve test attitudinale Salvini | Lo denuncio

La polemica esplode dopo le parole di Nicola Gratteri, procuratore di Napoli. Durante un’intervista, il magistrato ha affermato che molti indagati e imputati voteranno “sì” al referendum, insieme a massoneria deviata e centri di potere. La sua dichiarazione ha scatenato reazioni dure: Nordio chiede un test attitudinale, mentre Salvini annuncia che lo denuncerà. La situazione si fa calda, e ora si aspetta di capire quali conseguenze avrà questa polemica politica e giudiziaria.

Referendum: è bufera sul procuratore di Napoli Nicola Gratteri. Che durante un’intervista afferma: “Voteranno per il sì indagati, imputati, massoneria deviata e centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente”. Un intervento a gamba tesa che, forse, maschera il timore che il sì vinca davvero. E provoca l’ira della coalizione di governo. A replicare duramente sono i ministri, ma anche i presidenti delle due Camere non rinunciano a intervenire. Da Palazzo Madama, Ignazio La Russa controbatte: “Sono basito da questa grave dichiarazione che offende milioni di cittadini e alza il livello dello scontro”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Matteo Salvini si infiamma e annuncia che denuncerà Nicola Gratteri, il procuratore di Napoli, dopo le sue dichiarazioni sul referendum sulla riforma della giustizia.

