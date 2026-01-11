È una questione di chimica | la storia delle porcellane Ginori in mostra a Faenza tra creatività ricerca estetica progresso scientifico

È in corso a Faenza una mostra dedicata alle porcellane Ginori, un patrimonio che unisce creatività, ricerca estetica e progresso scientifico. L’esposizione esplora l’evoluzione di queste opere, testimonianza della capacità di coniugare innovazione tecnica e valore artistico. Il mondo dell’arte, fatto di tecniche e materiali diversi, si fonda sulla conservazione e sulla valorizzazione di queste eccellenze, che rappresentano un capitolo importante della storia artigianale e culturale italiana.

Il mondo dell'arte è un universo variegato di tecniche e di stili, di materiali e di gusti, che dipende da due ragioni d'essere: la conservazione e la valorizzazione. La seconda senza la prima non esisterebbe. Tuttavia mentre la conservazione non è una variabile – perché è la prima regola da rispettare sempre e comunque a ogni latitudine -, la seconda è una condizione per lo più dipendente, e da molti fattori anche. Per semplificare: un quadro, una scultura e un oggetto di porcellana sono tutti oggetti d'arte che devono necessariamente essere conservati, ma lo loro valorizzazione segue altri principi.

