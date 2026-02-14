La corsa per tenersi in forma finisce con un infortunio | soccorso un 38enne a Turate

Un uomo di 38 anni si è infortunato durante una corsa a Turate, probabilmente a causa di una caduta improvvisa, e ha avuto bisogno di soccorso. L’incidente si è verificato nel parco vicino alla piazza principale, dove il runner stava allenandosi quando è caduto e si è ferito alla caviglia. L’allarme è stato dato intorno alle 16, portando sul posto un’ambulanza e i soccorritori.

Un'uscita per fare jogging ha avuto un epilogo tutt'altro che salutare. L'allarme è scattato intorno alle 16.15 del 14 febbraio nella zona di via dell'Artigianato a Turate, dove un uomo di 38 anni, impegnato in una sessione di jogging, è scivolato lungo un sentiero riportando un trauma alla gamba. La segnalazione è arrivata poco dopo, attorno alle 16.30, con l'attivazione dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Lomazzo e Saronno per supportare i sanitari del 118 nelle operazioni di assistenza e recupero della persona infortunata. Secondo le prime informazioni, l'uomo avrebbe riportato una probabile frattura alla caviglia a seguito della caduta.