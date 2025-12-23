VIDEO | Dal profilo della Casa Bianca i consigli di Triple H per tenersi in forma durante le vacanze

Dal profilo ufficiale della Casa Bianca, Triple H condivide consigli pratici per mantenersi in forma durante le vacanze. La collaborazione tra l’amministrazione Trump e la WWE, già nota, si riflette anche in iniziative che promuovono uno stile di vita attivo. In questo contesto, i suggerimenti del CCO di TKO rappresentano un’opportunità per integrare attività fisica e benessere nella routine quotidiana, anche durante i periodi di pausa.

Che ci sia un forte legame tra l’amministrazione Trump e la WWE è ormai un fatto conclamato dalle numerose interazioni tra gli organi di governo e i massimi rappresentanti di TKO e della WWE, compreso il CCO Triple H. Un sostegno che negli ultimi giorni ha portato all’addio di Mick Foley, storica leggenda della WWE che ha fatto un passo indietro, almeno fino a quando resterà in carica il Presidente Trump. Triple H invece nelle ultime ore è stato alla Studio Ovale, in quanto membro della commissione Sport, Fitness and Nutrition ed è apparso in un video sui profili social della Casa Bianca. I consigli di Triple H. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

