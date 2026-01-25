Strattona e colpisce la madre con dei pugni la donna finisce in ospedale | in arresto un 38enne

Un uomo di 38 anni è stato arrestato a Lecce dopo aver aggredito la propria madre con pugni e strattoni, causando il suo ricovero in ospedale. Si tratta di un episodio di violenza domestica che si è verificato nelle ultime ore nel Salento. L'intervento delle forze dell’ordine ha permesso di fermare l’aggressore in flagranza.

