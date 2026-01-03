Epifania in Cattedrale la Messa delle Genti presieduta dal vescovo Cevolotto
Il 6 gennaio, in occasione dell’Epifania, alle ore 11, si svolgerà in Cattedrale la
Martedì 6 gennaio, solennità dell’Epifania, alle ore 11 in Cattedrale il vescovo mons. Adriano Cevolotto presiede la "Messa delle Genti". L’iniziativa, caratterizzata dal tema "Cammineranno i popoli alla tua luce" e promossa dall’Ufficio diocesano Migrantes, guidato dallo scalabriniano padre. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
“L’avvento di Gesù sfida il potere e l’ego degli uomini” L’omelia di Natale del vescovo fotogallery.
In Duomo all’Epifania il vescovo celebra la Messa delle Genti coi migranti - Martedì 6 gennaio, solennità dell’Epifania, alle ore 11 in Cattedrale a Piacenza, il vescovo monsignor Adriano Cevolotto presiede la “Messa delle Genti”. piacenzasera.it
Epifania: Pinerolo, in cattedrale la messa dei popoli presieduta dal vescovo Olivero - Derio Olivero, presiederà in cattedrale la celebrazione eucaristica, animata dalla Caritas diocesana e dall’ ... agensir.it
Epifania: Vicenza, domani la Festa dei Popoli in cattedrale con il vescovo Brugnotto - 30, in occasione della festa solenne dell’Epifania, la chiesa cattedrale di Vicenza tornerà ad animarsi di colori, suoni e canti di ogni parte del mondo grazie alla ... agensir.it
EPIFANIA DI NOSTRO SIGNORE 5 GENNAIO ore 18:00 Santa Messa prefestiva - Chiesa S. Luigi Orione 6 GENNAIO ore 8:30 Santa Messa - Chiesa S. Luigi Orione ore 12:00 Santa Messa - Cattedrale ore 18:00 Santa Messa - Chiesa S. Luigi Orione - facebook.com facebook
“Abbiamo visto la sua stella”. Concerto per l'Epifania, domenica 4 gennaio 2026 ore 21, Cattedrale di Santa Maria Assunta, Ivrea. Brani corali e strumentali della tradizione natalizia a cura della Cappella Musicale della Cattedrale. x.com
