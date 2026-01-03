Epifania in Cattedrale la Messa delle Genti presieduta dal vescovo Cevolotto

Da ilpiacenza.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 6 gennaio, in occasione dell’Epifania, alle ore 11, si svolgerà in Cattedrale la

Martedì 6 gennaio, solennità dell’Epifania, alle ore 11 in Cattedrale il vescovo mons. Adriano Cevolotto presiede la "Messa delle Genti". L’iniziativa, caratterizzata dal tema "Cammineranno i popoli alla tua luce" e promossa dall’Ufficio diocesano Migrantes, guidato dallo scalabriniano padre. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

epifania in cattedrale la messa delle genti presieduta dal vescovo cevolotto

© Ilpiacenza.it - Epifania, in Cattedrale la "Messa delle Genti" presieduta dal vescovo Cevolotto

Leggi anche: Su Play2000 la Messa in memoria di Papa Benedetto XVI presieduta dal Cardinale Müller

Leggi anche: Beatificato monsignor Carmine De Palma: processione delle reliquie e messa in cattedrale a Bari

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

“L’avvento di Gesù sfida il potere e l’ego degli uomini” L’omelia di Natale del vescovo fotogallery.

In Duomo all’Epifania il vescovo celebra la Messa delle Genti coi migranti - Martedì 6 gennaio, solennità dell’Epifania, alle ore 11 in Cattedrale a Piacenza, il vescovo monsignor Adriano Cevolotto presiede la “Messa delle Genti”. piacenzasera.it

epifania cattedrale messa gentiEpifania: Pinerolo, in cattedrale la messa dei popoli presieduta dal vescovo Olivero - Derio Olivero, presiederà in cattedrale la celebrazione eucaristica, animata dalla Caritas diocesana e dall’ ... agensir.it

Epifania: Vicenza, domani la Festa dei Popoli in cattedrale con il vescovo Brugnotto - 30, in occasione della festa solenne dell’Epifania, la chiesa cattedrale di Vicenza tornerà ad animarsi di colori, suoni e canti di ogni parte del mondo grazie alla ... agensir.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.