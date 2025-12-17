Natale alla Rems di Santo Pietro il Vescovo Peri incontra la comunità nel decennale della struttura

Nel decennale della Rems di Santo Pietro, il Vescovo Peri ha incontrato la comunità, portando un messaggio di speranza e rinascita. In un periodo di sfide e incertezze, si ribadisce che anche nei momenti più difficili, Dio trova sempre una via, illuminando il cammino verso un futuro di luce e rinascita.

“Nonostante nella vita ci siano momenti bui, interruzioni nelle quali abbiamo l’impressione che la storia non abbia futuro, Dio trova sempre una strada. L’ha trovata in mezzo al mare e nel deserto, la trova anche nella nostra vita. Dio entra sempre nella storia con una inversione che non ti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Natale, il vescovo Caiazzo alla Confcommercio. "Chiesa locale pilastro della comunità Leggi anche: San Francesco d'Assisi, il vescovo incontra i sindaci: «Siamo ormai oltre una guerra mondiale a pezzi» La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Dalla Rems al carcere Trasferito ospite LA REMS CELEBRA I SUOI PRIMI 10 ANNI VOLTERRA - Il 1° dicembre la Rems di Volterra ha festeggiato dieci anni di attività. Aperta nel 2015, frutto di un accordo tra l'amministrazione comunale (a guida Lista Civica) e la Regione Toscana, fu il tentativo, rius - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.