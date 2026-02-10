Sicurezza online nell’era dell’IA Perché la governance conta quanto l’innovazione

Gli esperti avvertono che la sicurezza in rete non può essere affidata solo alle tecnologie. Ora si parla di responsabilità e di chi prende le decisioni. Con l’avanzare dell’intelligenza artificiale, governare bene i sistemi diventa fondamentale per proteggere utenti e dati.

La sicurezza online non è soltanto una sfida tecnica. È una questione di fiducia, responsabilità e governance. Questo messaggio è al centro del Safer Internet Day, istituito dall’Unione europea nel 2004 e celebrato quest’anno il 10 febbraio. Con il trasferimento online di servizi essenziali, la protezione dei sistemi digitali diventa fondamentale. L’innovazione dovrebbe migliorare la vita senza erodere diritti, privacy o sicurezza. La cybersicurezza è ormai alla base di ogni servizio digitale affidabile: dalla protezione delle infrastrutture critiche e dalla gestione delle identità digitali, fino alla prevenzione delle frodi e degli abusi online. 🔗 Leggi su Formiche.net

