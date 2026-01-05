Dalle ecografie all’algoritmo | la sfida dell’IA per fermare il tumore ovarico
Dalla diagnostica ecografica all’intelligenza artificiale, il progetto OvAi mira a migliorare la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore ovarico. Nato in Friuli Venezia Giulia, questo sistema innovativo si propone di supportare i medici nelle decisioni cliniche, contribuendo a ridurre i rischi associati alla malattia. La sperimentazione avviata a dicembre rappresenta un passo importante verso un’applicazione più ampia e diffusa di tecnologie avanzate in campo oncologico.
Un progetto nato in Friuli Venezia Giulia ma con ambizioni ben più ampie. La sperimentazione della piattaforma OvAi, avviata a dicembre, potrebbe diventare un riferimento anche oltre i confini regionali. Ne è convinto l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi, che guarda. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
