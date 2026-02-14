la casa prima di tutto

Mario Rossi ha deciso di aiutare le persone in difficoltà perché molte di esse non cercano solo denaro, ma anche supporto pratico e servizi di base. Per questo, ha avviato un progetto di distribuzione di cibo e vestiti alle famiglie più povere del quartiere, offrendo loro un aiuto concreto per affrontare le giornate.

La parte ricca del pianeta cresciuta all’insegna del capitalismo e dell’iniziativa individuale combatte da sempre con il fatto, o quanto meno non può fare finta di ignorarlo, che uno dei suoi maggiori difetti è quello di lasciare indietro molte, a volte troppe, persone. Non è moralmente né economicamente accettabile che ci sia chi non riesce a mangiare tutti i giorni e non ha una casa decente in cui vivere. Il problema è discusso da secoli, e nel novecento la risposta più importante è stata senza dubbio la nascita dello stato sociale e della sanità pubblica, almeno in Europa. Oggi, di fronte alle crescenti disuguaglianze nelle società ricche, si discute spesso della necessità di assicurare a chi ne ha bisogno più aiuti in denaro, per esempio il cosiddetto reddito di cittadinanza. 🔗 Leggi su Internazionale.it

La casa rappresenta un elemento fondamentale per il benessere delle persone, ma l’emergenza abitativa sta contribuendo all’aumento delle povertà.

A partire dal 2026, il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) subirà importanti modifiche, influenzando molte famiglie con figli.

