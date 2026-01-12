Isee 2026 cambia tutto | prima casa e assegno unico cosa c’è da sapere

A partire dal 2026, il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) subirà importanti modifiche, influenzando molte famiglie con figli. Questa novità, introdotta con la manovra finanziaria, riguarda soprattutto la franchigia sulla prima casa, che verrà aumentata da 52. Si tratta di un cambiamento tecnico che richiede attenzione per comprendere come influenzerà l’accesso a servizi e agevolazioni come l’assegno unico.

Nel 2026 cambia il calcolo dell’ Isee per milioni di famiglie con figli. La novità non è un nuovo bonus economico, ma una modifica tecnica approvata con la manovra finanziaria: la franchigia sulla prima casa aumenta da 52.500 a 91.500 euro, e la maggiorazione di 2.500 euro per figlio scatta già dal secondo bambino, non più dal terzo. Un intervento che riduce l’Isee e amplia l’accesso a assegno unico, bonus nido, agevolazioni comunali e bollette scontate. In pratica, ciò che molti chiamano “bonus da 2.500 euro” non è un assegno, ma una deduzione patrimoniale sul valore dell’abitazione principale nel calcolo dell’indicatore. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

