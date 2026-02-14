Un regolamento europeo ha causato un aumento degli affitti, colpendo le case francesi. Da un anno, i proprietari non possono più affittare immobili in classe energetica G, portando a una riduzione dell’offerta sul mercato. In alcune zone, gli affitti sono già saliti del 15%, creando difficoltà per chi cerca casa.

Le nostre case non sono più al sicuro. Ne sanno qualcosa i francesi, che da un anno fanno i conti con gli effetti della norma, in linea con i diktat verdi dell’Europa, con cui è stato loro proibito di dare in affitto abitazioni in classe energetica G. La meno efficiente, quella che innesca l’anatema ambientalista. La legge vide la luce nel 2021 e, da quel dì, è stata sottoposta a una serie di modifiche. Nella sua versione definitiva, è entrata in vigore a gennaio 2025. Si applica ai nuovi contratti di locazione ma pure ai rinnovi, anche taciti, dei contratti già in essere. Con la scusa della «résilience», la parolina magica che puzza di fregatura almeno da quando è diventata, in era Covid, uno slogan martellante, i governi che si sono susseguiti sotto la presidenza di Emmanuel Macron hanno randellato i proprietari di immobili. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - La casa green fa esplodere gli affitti

Un uomo di 71 anni è morto in un'esplosione a Barberino del Mugello, probabilmente causata dall'apertura del gas in preda alla preoccupazione per lo sfratto imminente.

Tragedia a Barberino di Mugello, dove un pensionato di 71 anni, Pierantonio Cianti, ha provocato un’esplosione nella sua abitazione, perdendo la vita.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: La manutenzione è sostenibilità: perché prendersi cura dell’esistente è il vero gesto green; Casa Grazia rafforza la visione green; La medaglia mancata fa ancora male, ora vogliamo portarla a casa; Ora Ferrari vede la Luce nel green.

La casa green fa esplodere gli affittiIn Francia lo stop agli affitti delle case in classe G ha già tolto dal mercato 1,8 milioni di abitazioni, facendo esplodere i canoni. Un allarme che ora riguarda anche l’Italia, dove le nuove regole ... panorama.it

Cuneo chiama Europa: la casa green sul banco degli imputati nel confronto con gli europarlamentariItalia ultima per patrimonio di case popolari ricorda Irene Tinagli (Pd). Guai a forzare le tappe sul Green Deal è il monito di Giovanni Crosetto (FdI) ... cuneodice.it

Casa Green senza terra Si può fare! Sapevi che non serve per forza un giardino o dei vasi pieni di terra per dare un tocco di vita alla tua casa La coltivazione in idrocoltura è la soluzione perfetta: è pulita, elegante e richiede pochissima manutenzione! facebook