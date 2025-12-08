Gli comunicano lo sfratto | 71enne fa esplodere la casa e muore

Un uomo di 71 anni è morto in un'esplosione a Barberino del Mugello, probabilmente causata dall'apertura del gas in preda alla preoccupazione per lo sfratto imminente. Le indagini dei carabinieri stanno cercando di fare luce sui dettagli di questa tragedia, che ha sconvolto la comunità locale.

Preoccupato per lo sfratto avrebbe aperto il gas e fatto esplodere la casa in cui viveva: sarebbe questa l'ipotesi più accreditata che sta emergendo dalle indagini, condotte dai carabinieri, sulla morte di un 71enne a Barberino del Mugello in provincia di Firenze. L'uomo è rimasto vittima nell'esplosione, seguita da un incendio, dell'abitazione in cui viveva in affitto in via Garibaldi, avvenuta nella notte intorno alle 3:45. Secondo quanto emergerebbe, Pierantonio Ciant, ex camionista in pensione, avrebbe dovuto lasciare l'abitazione, posta al primo piano di una palazzina su due livelli, a breve perché il contratto d'affitto non gli sarebbe stato rinnovato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it