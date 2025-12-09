Devi lasciare la casa | l’inquilino di 71 anni Pierantonio Cianti fa esplodere la casa e muore

Tragedia a Barberino di Mugello, dove un pensionato di 71 anni, Pierantonio Cianti, ha provocato un’esplosione nella sua abitazione, perdendo la vita. L’ipotesi più accreditata è che abbia aperto una bombola del gas e utilizzato una stufa come innesco, causando un’esplosione fatale.

Tragedia a Barberino di Mugello: il pensionato trovato morto. L’ipotesi più forte: bombola del gas aperta e una stufa come innesco. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - “Devi lasciare la casa”: l’inquilino di 71 anni, Pierantonio Cianti, fa esplodere la casa e muore

