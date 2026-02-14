La Casa di Comunità di Foligno tra preoccupazioni sui tempi e conferme Proietti

La Casa di Comunità di Foligno sta creando tensioni perché i lavori si stanno allungando e ci sono dubbi sulla sede definitiva. Proietti, responsabile del progetto, ha spiegato che ci sono ancora incertezze sulle tempistiche, mentre i cittadini si chiedono se l’opera verrà completata in tempo utile. Un’azienda locale ha anche segnalato che i ritardi potrebbero influire sui servizi previsti.

Foligno, Casa di Comunità al Centro del Dibattito: Tra Investimenti, Ricerca di Sede e Tempi di Realizzazione. La Casa di Comunità di Foligno, parte di un più ampio progetto di riorganizzazione della sanità territoriale umbra, è al centro di un confronto tra l’amministrazione regionale e locale. La Regione Umbria ha confermato un investimento di 18 milioni di euro per la realizzazione del centro servizi polifunzionale che ospiterà la struttura, ma la definizione della sede e un cronoprogramma preciso restano ancora in sospeso, sollevando preoccupazioni sulla sostenibilità economica e sui tempi di attuazione.🔗 Leggi su Ameve.eu La Casa di Comunità di Foligno tra preoccupazioni sui tempi e conferme. Proietti: "Priorità. Ecco il piano" La Casa di Comunità di Foligno ha suscitato preoccupazioni tra i cittadini, che temono ritardi nella sua realizzazione, mentre le autorità rassicurano con conferme ufficiali. Casa di comunità a Matierno: la Fials denuncia criticità organizzative, preoccupazioni anche dal Nursind La Casa di Comunità di Matierno rischia di aprire con problemi organizzativi. Se ne discute su altre fonti Focus trattati: Una sanità che nasce vicino alle persone, prende forma la Casa di Comunità, Dalla Torre: La sfida è lavorare sempre più come equipe; Gargnano inaugura la Casa di comunità: sanità più vicina all’alto Garda; Sanità, taglio del nastro per la Casa di Comunità dell'Usl Umbria 1; Gli ambulatori dell’ex guardia medica si spostano alla Casa di comunità di Aosta. Lavori alla Casa di Comunità di Castiglion Fiorentino, modifiche temporanee di accesso alla strutturaA partire da lunedì 16 febbraio, fino alla fine dei lavori, la Casa della Comunità di Castiglion Fiorentino sarà interessata da modifiche temporanee ai percorsi di accesso, rese necessarie ... lanazione.it Savona, entro fine marzo aprirà la casa di comunità di via Collodi: consultorio e medico h24Savona, entro fine marzo aprirà la casa di comunità di via Collodi: consultorio e medico h24 ... msn.com A Gargnano inaugurata la casa di comunità, il presidio che mancava x.com La Casa della Comunità è una struttura sanitaria territoriale prevista dal PNRR e disciplinata dal DM 77/22: un luogo vicino ai cittadini, aperto h24 tutti i giorni, pensato per offrire risposte integrate ai bisogni sanitari e socio-assistenziali, rappresentando ne facebook