La Casa di Comunità di Foligno tra preoccupazioni sui tempi e conferme Proietti | Priorità Ecco il piano

La Casa di Comunità di Foligno ha suscitato preoccupazioni tra i cittadini, che temono ritardi nella sua realizzazione, mentre le autorità rassicurano con conferme ufficiali. Proietti, responsabile sanitario locale, ha spiegato che il progetto resta una priorità e ha presentato il piano per rispettare le scadenze. La struttura, prevista all’interno di un Centro servizi polifunzionale, punta a migliorare l’assistenza sanitaria nel territorio.

Il sindaco della città della Quintana aveva chiesto alla Regione delle spiegazioni sul progetto ancora senza una sede e un cronoprogramma. La risposta della Giunta regionale La Casa della Comunità di Foligno all'interno di un Centro servizi polifunzionale è una priorità della riorganizzazione della rete territoriale sanitaria dell'Umbria. La rassicurazione ai cittadini e ai sanitari dell'area del folignate è arrivata direttamente dalla Regione Umbria dopo aver fatto il punto sul progetto da realizzare. "Il Centro servizi di Foligno rappresenta un investimento strategico per il territorio - ha dichiarato la Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti - e l'impegno della Regione è confermato.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Casa di comunità a Matierno: la Fials denuncia criticità organizzative, preoccupazioni anche dal Nursind La Casa di Comunità di Matierno rischia di aprire con problemi organizzativi. L'ospedale di Foligno compie vent'anni, Proietti: "Una scommessa vinta" L’ospedale di Foligno compie vent’anni e il direttore Proietti lo definisce “una scommessa vinta”. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Una sanità che nasce vicino alle persone, prende forma la Casa di Comunità, Dalla Torre: La sfida è lavorare sempre più come equipe; Gargnano inaugura la Casa di comunità: sanità più vicina all’alto Garda; Sanità, taglio del nastro per la Casa di Comunità dell'Usl Umbria 1; Gli ambulatori dell’ex guardia medica si spostano alla Casa di comunità di Aosta. Lavori alla Casa di Comunità di Castiglion Fiorentino, modifiche temporanee di accesso alla strutturaA partire da lunedì 16 febbraio, fino alla fine dei lavori, la Casa della Comunità di Castiglion Fiorentino sarà interessata da modifiche temporanee ai percorsi di accesso, rese necessarie ... lanazione.it Savona, entro fine marzo aprirà la casa di comunità di via Collodi: consultorio e medico h24Savona, entro fine marzo aprirà la casa di comunità di via Collodi: consultorio e medico h24 ... msn.com A Gargnano inaugurata la casa di comunità, il presidio che mancava x.com La Casa della Comunità è una struttura sanitaria territoriale prevista dal PNRR e disciplinata dal DM 77/22: un luogo vicino ai cittadini, aperto h24 tutti i giorni, pensato per offrire risposte integrate ai bisogni sanitari e socio-assistenziali, rappresentando ne - facebook.com facebook