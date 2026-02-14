La canzone sugli istriani manda in tilt la sinistra

Una canzone dedicata agli istriani ha causato polemiche tra i gruppi di sinistra. La melodia, che celebra la memoria delle vittime delle foibe, ha scatenato reazioni di sdegno e fastidio tra gli attivisti di estrema sinistra, che la considerano una provocazione. La vicenda si è rapidamente diffusa sui social, alimentando discussioni accese e divise tra chi difende il ricordo e chi lo considera un atto di revisionismo.

Di questi tempi già il fatto che una scuola celebri il 10 febbraio, Giorno del Ricordo, rende sospettoso e livoroso il carrozzone dell'antifascismo retorico. Se poi lo fa con gli studenti che intonano una canzone della Compagnia dell'Anello capite bene che c'è da far rabbrividire d'orrore i vigilantes del carrozzone medesimo. Stavolta è Christian Raimo, sul Domani, a lanciare l'allarme perché nella scuola media Galileo Galilei di Chioggia hanno cantato lo scorso 10 febbraio il brano "Di là dall'acqua". Prima di riportare le strofe della canzone (che è del 1996) è bene ricordare che Raimo è un signore che per difendere le gesta degli amici di Ilaria Salis ha detto in tv che bisogna picchiare i «nazisti», ha detto che il ministro Valditara è un «lurido», un bersaglio da colpire come la «morte nera».