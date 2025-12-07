Giro di vite sulla concessione della cittadinanza italiana. La Lega, in una proposta di legge depositata alla Camera, punta a stringere le maglie e, fra i vari requisiti, inserisce il superamento dell'esame di integrazione, "volto a verificare l'effettiva integrazione nonché la conoscenza delle regole sociali e giuridiche minime", ma anche l'assenza di condanne penali e procedimenti penali in corso per delitti non colposi e "l'assenza di delitti commessi nei tre anni precedenti per i quali si è beneficiato del perdono giudiziale". Nel testo, firmato dal capogruppo Riccardo Molinari e dai deputati Jacopo Morrone, Giorgia Andreuzza, Ingrid Bisa ed Elena Maccanti, si legge che "per lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, non è più sufficiente la dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data". 🔗 Leggi su Iltempo.it

"Esame di integrazione", la Lega manda in tilt la sinistra sulla cittadinanza