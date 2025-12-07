Esame di integrazione la Lega manda in tilt la sinistra sulla cittadinanza
Giro di vite sulla concessione della cittadinanza italiana. La Lega, in una proposta di legge depositata alla Camera, punta a stringere le maglie e, fra i vari requisiti, inserisce il superamento dell'esame di integrazione, "volto a verificare l'effettiva integrazione nonché la conoscenza delle regole sociali e giuridiche minime", ma anche l'assenza di condanne penali e procedimenti penali in corso per delitti non colposi e "l'assenza di delitti commessi nei tre anni precedenti per i quali si è beneficiato del perdono giudiziale". Nel testo, firmato dal capogruppo Riccardo Molinari e dai deputati Jacopo Morrone, Giorgia Andreuzza, Ingrid Bisa ed Elena Maccanti, si legge che "per lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, non è più sufficiente la dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altre letture consigliate
Cosa prevede la legge della Lega sulla cittadinanza: per i 18enni nati in Italia un esame di “integrazione”
Cittadinanza, la Lega deposita proposta di legge: esame di integrazione a 18 anni e residenza minima da 2 a 4 anni per naturalizzazione di figli di italiani
Cittadinanza, la Lega ci riprova: “Serve una stretta, stranieri superino esame integrazione”
Più anni di residenza e un esame di integrazione: la nuova proposta di legge alla Camera #Nazionale Vai su X
Stretta sulla cittadinanza: la nuova proposta di legge della Lega La Lega presenta alla Camera una proposta di legge che introduce l’esame di integrazione per o... - facebook.com Vai su Facebook
"Esame di integrazione", la Lega manda in tilt la sinistra sulla cittadinanza - La Lega, in una proposta di legge depositata alla Camera, punta a stringere le maglie e, ... Segnala iltempo.it
Esame di integrazione per la cittadinanza: la Lega lancia la stretta - Dal partito di Salvini la «risposta» allo ius scholae proposto da Forza Italia. corriere.it scrive
La Lega rende più difficile la cittadinanza per gli stranieri nati in Italia, servirà l’esame di integrazione - La Lega avanza una proposta di legge per rendere più severi i requisiti atti a ottenere la cittadinanza italiana per gli stranieri nati in Italia ... Segnala virgilio.it