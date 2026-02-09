La protesta contro Askatasuna manda in tilt la sinistra

Questa mattina a Livorno la riunione del consiglio comunale si è trasformata in un caos. La causa è stata la discussione sulle recenti proteste di Torino, dove alcune persone hanno scatenato scontri violenti a favore del centro sociale Askatasuna. La tensione è salita, con alcuni agenti di polizia feriti e la seduta interrotta. La città si è svegliata sotto shock per quanto successo e per il clima di tensione che si è creato.

Mattinata convulsa, stamani, al consiglio comunale di Livorno. A far scattare la bagarre è stato un dibattito su ciò che è avvenuto di recente a Torino, con le proteste di alcune frange violente a favore del centro sociale sgomberato Askatasuna che hanno messo a ferro a fuoco la città e ferito alcuni agenti di polizia. Lo scontro si è subito acceso quando un esponente della minoranza, Alessandro Perini (FdI), ha fatto un intervento suscitando la reazione dei consiglieri di maggioranza che, per tutta protesta, si sono alzati in piedi abbandonando polemicamente l'aula. A presidiare l'aula è rimasto solo il centrodestra.

