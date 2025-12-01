Israele proteste all' arrivo di Netanyahu in tribunale a Tel Aviv
Manifestanti si sono radunati fuori dal tribunale di Tel Aviv, mentre il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu arrivava per il processo per corruzione, dopo aver richiesto la grazia presidenziale. La richiesta ha suscitato indignazione tra opposizione e organismi di controllo, anche se alcuni cittadini hanno espresso sostegno affermando che è il momento di “andare avanti”. L’ufficio di Netanyahu ha confermato che la domanda è stata inviata al dipartimento legale della presidenza. La procedura prevede ora il passaggio al Ministero della Giustizia e poi al consigliere legale dell’Ufficio del Presidente, che formulerà ulteriori pareri. 🔗 Leggi su Lapresse.it
News recenti che potrebbero piacerti
In #Israele, proteste sotto casa di #Herzog: "No alla grazia a #Netanyahu" - facebook.com Vai su Facebook
In #Israele, proteste sotto casa di #Herzog: "No alla grazia a #Netanyahu" Vai su X
Israele, proteste all'arrivo di Netanyahu in tribunale a Tel Aviv - (LaPresse) Manifestanti si sono radunati fuori dal tribunale di Tel Aviv, mentre il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu arrivava per ... stream24.ilsole24ore.com scrive
Israele in piazza contro Netanyahu: proteste di massa dopo la richiesta di grazia - Migliaia di israeliani protestano a Tel Aviv contro la richiesta di grazia di Netanyahu, tra accuse di impunità, guerra a Gaza e pressioni per il rilascio degli ostaggi. Scrive alground.com
Israele, Netanyahu chiede la grazia nel processo per corruzione. Manifestazioni di protesta - «Esaminerò la richiesta di grazia con responsabilità e sincerità, dopo avere ricevuto tutti i pareri pertinenti». ilmessaggero.it scrive