Virtus-Hapoel Tel Aviv i movimenti pro-Pal verso una nuova protesta contro Israele

Sono pronti a scendere di nuovo in strada i movimenti a favore della Palestina, per chiedere che non si giochi la partita di basket tra la Virtus e il team israeliano dell’Hapoel Tel Aviv in programma il 12 dicembre in fiera: “Abbiamo detto no alla partita di basket Virtus-Maccabi Tel Aviv, allo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Virtus-Hapoel Tel Aviv, i movimenti pro-Pal verso una nuova protesta contro Israele

Contenuti che potrebbero interessarti

La biglietteria #Virtus per Hapoel, Brescia e Milano - facebook.com Vai su Facebook

Ieri a Milano si è giocato Olimpia-Hapoel Tel Aviv. Non se ne è accorto nessuno. Oggi a Bologna si giocherà Virtus - Maccabi Tel Aviv. Il Comune e la Regione rosse insieme alla jihad proPal hanno trasformato la partita in una rischiosa ritorsione contro Israele Vai su X

Virtus-Hapoel Tel Aviv, i movimenti pro-Pal verso una nuova protesta contro Israele - Chiesero il boicottaggio della partita contro il Maccabi, finito in scontri e disordini ... Si legge su bolognatoday.it

Proteste, dopo il Maccabi è il turno dell'Hapoel Tel Aviv: il match in fiera con la Virtus - Bologna e Israele si incrociano di nuovo dopo gli scontri fuori il Paladozza. Riporta bolognatoday.it

Virtus-Hapoel Tel Aviv: collettivi pronti alla protesta. “No al match del genocidio” - Nuova mobilitazione dei Giovani Palestinesi contro la partita di EuroLega venerdì 12 in Fiera. Scrive msn.com

Virtus-Hapoel, nuove proteste? Lepore: «No a polemiche e violenza. Ora serve collaborazione» - La Virtus Bologna e l'Hapoel Tel Aviv si affronteranno prossimamente in EuroLega, con la gara in programma il 12 dicembre che si preannuncia nuovamente accompagnata da forti tensioni ... Come scrive pianetabasket.com

Eurolega, the show must go on: Virtus-Maccabi Tel Aviv si gioca, l’ansia di Bologna per il corteo pro-Pal - Il match di Eurolega di venerdì si giocherà regolarmente, nonostante i timori per una manifestazione pro- Riporta editorialedomani.it

Olimpia-Hapoel Tel Aviv, Milano blocca la finta normalità di Eurolega: «Non escludere Israele è complicità» - Proteste dentro e fuori dal Forum, un centinaio di manifestanti ha chiesto nuovamente l’esclusione di Israele dalle competizioni sportive, ricordando gli oltre 800 atleti uccisi a Gaza. Secondo editorialedomani.it