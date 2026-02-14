Autostrade per l’Italia ha avviato una campagna nelle Marche dopo che molti utenti hanno segnalato ritardi nei cantieri dell’A14. La società ha deciso di offrire un servizio di rimborso automatico per chi percorre quei tratti durante i lavori di ammodernamento. Un esempio concreto riguarda le auto che transitano quotidianamente tra Ancona e San Benedetto, dove i lavori rallentano il traffico.

Chiedere il rimborso del pedaggio per chi viaggia attraverso i cantieri dell’A14 è possibile. Autostrade per l’Italia, che nel tratto marchigiano dell’Adriatica sta lavorando per l’ammodernamento di un’arteria che ha superato cinquant’anni di vita, lo ricorda con il lancio di una campagna di comunicazione, che invita i viaggiatori a iscriversi al servizio per chiedere i rimborsi in modo semplice e addirittura automatico. Nelle Marche, la campagna parte oggi sui pannelli a messaggio variabile presenti lungo la rete e sarà sui quotidiani, sulle radio e nelle affissioni a partire dal 20 febbraio. La data di partenza non è casuale, anzi la pianificazione è stata pensata proprio in vista dell’avvio dei lavori nella galleria Vinci, il tunnel nel tratto piceno dell’A14 danneggiato dall’incendio di un camion nella primavera del 2024. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La campagna di Autostrade. Marche, ritardi per i cantieri. Ecco come chiedere i rimborsi

