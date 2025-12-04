Autostrade dal 2026 rimborsi agli automobilisti per ritardi dovuti a traffico e cantieri

Lapresse.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bloccati in autostrada, in coda al casello, immobili sull’asfalto perché il traffico è impazzito a causa di cantieri, maltempo, incidenti o quant’altro? Dall’anno nuovo si avrà diritto a un rimborso del pedaggio totale o parziale. A stabilirlo è l’Autorità di Regolazione dei Trasporti, che ha approvato una delibera ad hoc con cui, spiega il presidente Nicola Zaccheo, “l’Autorità ribadisce un principio essenziale: il pay per use, il pedaggio deve essere sempre equo e proporzionato al servizio effettivamente usufruito”, anche se bisogna tener conto dell’importanza della manutenzione e della sostenibilità complessiva del sistema. 🔗 Leggi su Lapresse.it

autostrade dal 2026 rimborsi agli automobilisti per ritardi dovuti a traffico e cantieri

© Lapresse.it - Autostrade, dal 2026 rimborsi agli automobilisti per ritardi dovuti a traffico e cantieri

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

autostrade 2026 rimborsi agliAutostrade, dal 2026 rimborso agli automobilisti in caso di cantiere. Come funziona e cosa sappiamo - Le richieste di indennizzo degli utenti delle autostrade saranno gestite da un'app. Secondo startupitalia.eu

autostrade 2026 rimborsi agliAutostrade: rimborsi agli automobilisti in caso di blocco del traffico per cantieri, incidenti o fenomeni meteo - Critici i consumatori per il rischio che a pagare i rimborsi siano gli stessi automobilisti con l'aumento d ... Scrive rtl.it

autostrade 2026 rimborsi agliAutostrade, arrivano i rimborsi per chi resta bloccato nel traffico o per i cantieri: le nuove regole - Dal 2026 gli automobilisti riceveranno gli indennizzi in automatico in caso di disagi dovuti a lavori, maltempo o altre cause. Lo riporta today.it

autostrade 2026 rimborsi agliAutostrade, dal 2026 arrivano i rimborsi per chi resta bloccato - Con l'anno prossimo entra in vigore un sistema nazionale che permette agli automobilisti di ottenere rimborsi sul pedaggio in caso di ritardi rilevanti. Da altoadige.it

autostrade 2026 rimborsi agliAutostrade, rimborsi per cantieri e traffico bloccato: come cambia il pedaggio dal 2026 - Con la delibera 211/2025 approvata dall’Autorità di regolazione dei trasporti, quel messaggio potrà trasformar ... Come scrive giornalelavoce.it

autostrade 2026 rimborsi agliAutostrade: dal 2026 scattano i rimborsi automatici per cantieri e blocchi del traffico - La delibera dell'Autorità dei Trasporti introduce il diritto al rimborso del pedaggio in caso di disagi. Si legge su dueruote.it

Cerca Video su questo argomento: Autostrade 2026 Rimborsi Agli