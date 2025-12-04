autostrade dal 2026 rimborsi agli automobilisti per ritardi dovuti a traffico e cantieri

Bloccati in autostrada, in coda al casello, immobili sull’asfalto perché il traffico è impazzito a causa di cantieri, maltempo, incidenti o quant’altro? Dall’anno nuovo si avrà diritto a un rimborso del pedaggio totale o parziale. A stabilirlo è l’Autorità di Regolazione dei Trasporti, che ha approvato una delibera ad hoc con cui, spiega il presidente Nicola Zaccheo, “l’Autorità ribadisce un principio essenziale: il pay per use, il pedaggio deve essere sempre equo e proporzionato al servizio effettivamente usufruito”, anche se bisogna tener conto dell’importanza della manutenzione e della sostenibilità complessiva del sistema. 🔗 Leggi su Lapresse.it

