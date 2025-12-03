Autostrade dal 2026 scattano i rimborsi automatici per cantieri e blocchi del traffico | ecco come funzionano

Con l’anno prossimo entra in vigore un sistema nazionale che permette agli automobilisti di ottenere rimborsi sul pedaggio in caso di ritardi rilevanti Quante volte durante i nostri spostamenti in automobile sulla rete autostradale italiana ci siamo trovati fermi e incolonnati per cause diverse, tra cantieri e blocchi del traffico vari, che ci hanno fatto poi arrivare a destinazione con tanti minuti di ritardo, facendo perdere appuntamenti importanti di lavoro, una prenotazione per aereo, treno o traghetto? Ecco, dal prossimo anno cambierà tutto, il Consiglio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha infatti approvato una delibera che permetterà all’automobilista danneggiato di ricevere un rimborso dalla società autostradale. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

