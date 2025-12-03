Autostrade dal 2026 scattano i rimborsi automatici per cantieri e blocchi del traffico | ecco come funzionano
Con l’anno prossimo entra in vigore un sistema nazionale che permette agli automobilisti di ottenere rimborsi sul pedaggio in caso di ritardi rilevanti Quante volte durante i nostri spostamenti in automobile sulla rete autostradale italiana ci siamo trovati fermi e incolonnati per cause diverse, tra cantieri e blocchi del traffico vari, che ci hanno fatto poi arrivare a destinazione con tanti minuti di ritardo, facendo perdere appuntamenti importanti di lavoro, una prenotazione per aereo, treno o traghetto? Ecco, dal prossimo anno cambierà tutto, il Consiglio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha infatti approvato una delibera che permetterà all’automobilista danneggiato di ricevere un rimborso dalla società autostradale. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
Altre letture consigliate
Radio 24. . Con l’arrivo di dicembre scattano le nuove regole per il rilascio del #passaporto. Se ne parla oggi a Due di denari - Radio 24. - facebook.com Vai su Facebook
Dal 2026 scattano i rimborsi per i ritardi in autostrada causati da cantieri e traffico: tutto quello che c’è da sapere - Approvata la delibera che introdurrà il diritto al rimborso del pedaggio in caso di disagi dovuti a cantieri e traffico ... ilfattoquotidiano.it scrive
Autostrade: dal 2026 scattano i rimborsi automatici per cantieri e blocchi del traffico - La delibera dell'Autorità dei Trasporti introduce il diritto al rimborso del pedaggio in caso di disagi. Da dueruote.it
Come funzionano i rimborsi dei pedaggi autostradali e dopo quanto ritardo scattano - Dal 1 gennaio 2026 chi arriva in ritardo potrà chiedere la restituzione parziale (integrale in casi eccezionali) delle somme versate. Riporta quotidiano.net
Autostrade, dal 2026 arrivano i rimborsi per chi resta bloccato nel traffico: ecco come funzionano - Un numero, una delibera: la 211/2025 dell’Autorità di regolazione dei trasporti (Art) appena aprovata. Si legge su tg.la7.it
Ritardi in autostrada? Arriva l’app per i rimborsi dei pedaggi - L'autorità dei trasporti ha pubblicato l'attesa delibera per introdurre un unico sistema di ristoro: ecco i criteri e gli ambiti di applicazione ... Lo riporta quattroruote.it
Autostrade, dal 2026 rimborsi per chi resta bloccato in colonna o nei cantieri - L’Autorità di Regolamentazione dei Trasporti ha introdotto un meccanismo di ristoro per ritardi e disagi, con rimborsi automatici e una app unica nazionale ... Si legge su dmove.it