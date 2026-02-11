Ilia Malinin, il giovane pattinatore statunitense che sta conquistando il mondo, si fa già conoscere come il “re del quadruplo”. A soli 21 anni ha eseguito con successo il salto quadruplo Axel in una competizione ufficiale, un’impresa che gli è valsa il soprannome. È anche noto per aver mostrato un salto mortale all’indietro con atterraggio su un solo piede, un movimento vietato per decenni per la sua pericolosità. Malinin sta portando novità e audacia nel pattinaggio di figura, attirando l’attenzione di

A soli 21 anni è già considerato il re del pattinaggio di figura per gli elementi che propone nelle sue performance, primo tra tutti il quadruplo Axel, unico al mondo a eseguirlo con successo in una gara ufficiale tanto da essere (ed essersi) soprannominato “re del quadruplo”, ma anche il salto mortale all’indietro con atterraggio su un solo piede, rimasto vietato per 50 anni per la sua pericolosità. Stiamo parlando di Ilia Malinin, atleta statunitense che sta incantando tutti alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo aver vinto l’ oro nel pattinaggio a squadre, trascinando gli Stati Uniti in prima posizione davanti al Giappone, ha trionfato anche nel programma corto del singolo maschile, superando di cinque punti il secondo classificato. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Ilia Malinin, chi è il pattinatore Usa “re del quadruplo” star delle Olimpiadi

