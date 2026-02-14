La Bcc investe sull’Accademia dei giovani

La Bcc ha firmato un accordo con l’Accademia dei giovani per sostenere i loro progetti formativi. Questo accordo, stipulato all’inizio dell’anno, ha portato alla prima visita ufficiale questa settimana, durante la quale sono stati presentati nuovi corsi di formazione dedicati ai ragazzi. La partnership coinvolge direttamente le comunità di Carate e Treviglio, con l’obiettivo di offrire opportunità concrete ai giovani del territorio.

Il patto a inizio anno, la prima visita ufficiale l’altra mattina, debutta la partnership fra Bcc Carate e Treviglio e l’ Accademia Formativa Martesana Città di Gorgonzola. Un sodalizio economico e di prospettiva, ma soprattutto "un comune e convinto investimento sul futuro, professionale e umano, di tanti ragazzi". L’intesa fra l’istituto creditizio brianzolo e lo storico ente di formazione era già stata annunciata nei mesi scorsi. E sono stati la sindaca di Gorgonzola Ilaria Scaccabarozzi, il direttore di Afmg Carlo Zanoni e l’amministratore unico Loris Riva a ricevere, insieme a una delegazione dei docenti, lo “staff dirigenziale“ della banca: il presidente di Bcc Carate e Treviglio Ruggero Redaelli, la responsabile della direzione territoriale di Carate Myriam Donghi, Luca Farina, alla guida della filiale di Agrate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La Bcc di Carate e Treviglio ha firmato un accordo con l'Accademia Formativa Martesana Città di Gorgonzola, a causa della volontà di sostenere i giovani e le nuove generazioni.

