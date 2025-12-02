BCC Iccrea investe sul capitale culturale dei territori

Nel mondo del credito cooperativo, la sostenibilità non passa solo attraverso l’ambiente o il sostegno all’economia reale. Per le Banche di Credito Cooperativo del Gruppo Iccrea, oggi, significa presidiare i territori con un approccio che include anche la cultura. Un’idea riassunta nella formula Esg+, dove il “più“ indica proprio l’investimento in capitale culturale, che si aggiunge alla salvaguardia dell’ecosistema (environment), alla responsabilità sociale (social) e alla trasparenza della governance. In quest’ottica ha preso il via la seconda edizione del progetto “BCC Arte&Cultura“, presentato ieri al Mudec di Milano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - BCC Iccrea investe sul capitale culturale dei territori

